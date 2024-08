Ce mercredi 14 août 2024, l’artiste ivoirienne Josey était en concert au Parc des expositions d’Abidjan. La chanteuse aurait réussi à faire le plein de la salle. On reporte plus de 10.000 fans venus assister au concert.

Josey éblouit 10 000 fans avec un concert live parfaitement organisé

Mercredi réussi pour l’artiste ivoirienne Josey et son époux, l’ancien international ivoirien Serey Dié. Le couple a réussi à remplir le parc des expositions d’Abidjan de 10 000 places. Selon les témoignages des médias présents à l’évènement, l’artiste a enchanté son public avec un récital de près de deux heures. Elle se serait concentrée uniquement sur sa musique, évitant tout sujet controversé.

En live, Josey a interprété les titres de ses albums “Cocktail” et “Vibrations Universelles”. En plus de sa voix suave, Josey se serait investi cette fois dans la danse. Elle ne s’est pas retenue quand il s’agissait d’exécuter la danse mapouka sur ses titres « ambiance à la côtière » et « Zambéléman ». L’organisation, dirigée par son producteur et fiancé Serey Dié, a été un véritable succès, selon ce que rapporte la presse locale.

L’heure du démarrage aurait été respectée. Aussi, la sécurité aurait bien assurée son boulot ce qui a permis de n’enregistrer aucun débordement. Il n’y aurait pas eu aucune bousculade et puis, la sonorisation était excellente. En plus de cela, Josey et son staff ont mis des bus à disposition du public qui a été transporté gracieusement.

On peut le voir dans la vidéo ci-dessous.

Plus qu’un simple spectacle, ce concert était le signal du retour sur scène de Josey après une période tumultueuse de sa carrière. Celle qui a bien voulu s’entourer d’une équipe de professionnels dans ce nouveau virage, vient de donner un nouvel élan à sa vie d’artiste chanteuse. Après le Casino de Paris et le parc des expositions d’Abidjan, la diva mettra le cap sur le Zénith de Paris.