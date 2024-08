Plus de 100 Ivoiriens rapatriés de Libye ont été accueillis à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny (FHB) d’Abidjan par des autorités. Ces personnes ont demandé à rentrer au pays en raison des difficultés qu’elles rencontrent en Libye.

Libye : plus de 100 Ivoiriens rapatriés

Partis à l’aventure loin de leur pays, des ressortissants ivoiriens en Libye ont dû rebrousser chemin. Face à la dure réalité de la vie dans leur pays d’accueil, ils ont lancé un SOS aux autorités ivoiriennes pour être rapatriés. Après avoir quitté leurs proches pour chercher un meilleur avenir à l’étranger, ils se sont heurtés à l’adage qui dit qu’on n’est jamais mieux que chez soi.

Au nombre de 113, ces Ivoiriens rapatriés sont revenus au pays grâce aux efforts des autorités. Le voyage a été organisé par les services du ministère délégué aux Affaires étrangères chargé de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur et l’Organisation Internationale pour la Migration (OIM), qui ont œuvré avec diligence pour permettre à ces personnes de retrouver leurs familles et proches restés à Abidjan. Le groupe des Ivoiriens rapatriés est composé principalement de jeunes hommes, de jeunes filles, de mères et de leurs enfants.

Cette situation relance l’éternelle question de l’immigration en Afrique. Elle interpelle sur la responsabilité des dirigeants, qui doivent redoubler d’efforts pour protéger leurs populations et leur éviter les conséquences désastreuses liées à ce phénomène. Les gens choisissent souvent de partir lorsqu’ils ne voient pas de garanties pour un avenir meilleur dans leur pays d’origine.

Migrants bloqués en Libye : les étapes pour être rapatrié avec l’aide de l’OIM

Si vous êtes bloqué en Libye et souhaitez retourner dans votre pays d’origine, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) est disponible pour vous aider à faciliter ce processus. Dans un premier temps, vous devez faire une demande en contactant l’OIM par appel téléphonique ou via un message.

Ensuite, l’organisation procédera à des entretiens pour comprendre les raisons de votre décision de rentrer et, surtout, s’assurer que votre retour ne présente pas de risques pour votre sécurité.

Le rapatriement est organisé en collaboration avec les ambassades et les représentations diplomatiques des différents pays, et est financé par l’OIM.