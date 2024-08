En séjour au Mali, le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko a été convié à un dîner offert par son homologue malien. À cette occasion, l’artiste chanteur Sidiki Diabaté a profité pour offrir un joli cadeau au chef du gouvernement du Sénégal.

Sidiki Diabaté offre une kora à Ousmane Sonko au Mali

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko repartira de Bamako avec plein de bons souvenirs. Pour cause, la star de la musique malienne Sidiki Diabaté a décidé de faire un cadeau à l’hôte du Mali. Conscient que le Mali et le Sénégal ont toujours été liés par l’histoire et la géographie, l’artiste a offert quelques présents, dont une kora, symbole de la musique mandingue, au patron de la Primature du Sénégal.

« Sur invitation de notre premier ministre son Excellence Monsieur Choguel Kokalla Maïga, j’ai eu l’honneur de prendre part au dîner offert à son homologue du Sénégal son Excellence Monsieur Ousmane Sonko, au cours duquel j’ai offert une kora qui représente la carte d’identité de la musique mandingue », a écrit l’artiste sur ses canaux officiels avant de souhaiter que la paix et la fraternité puissent régner entre les deux pays.