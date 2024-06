75 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Déjà forfait pour les rencontres du Sénégal lors de la trêve de juin, Sadio Mané pourrait encore avoir une mauvaise nouvelle. Et celle-ci viendrait de son club saoudien d’Al-Nassr.

Al-Nassr envisage se séparer de Sadio Mané

L’avenir de la star des Lions de la Téranga du Sénégal Sadio Mané est incertain avec Al-Nassr. Les dirigeants du club saoudien n’ont pas été convaincu de la performance du joueur et surtout des résultats de son association à Cristiano Ronaldo cette saison. Selon les informations, le club envisage sérieusement de se séparer de la légende sénégalaise.

Faut-il le rappeler, le sénégalais est auteur de 13 et 8 passes décisives en championnat saoudien. De bonnes statistiques mais qui n’ont pas du tout convaincu les responsables de Al-Nassr. Alors, à un an de la fin de son contrat, une séparation pourrait vite avoir lieu entre le joueur et son club.

D’ailleurs, si cela arrivait à être acté, un autre club saoudien montre déjà son intérêt à Sadio Mané et serait prêt à enrôler le numéro 10 du Sénégal. Al-Qadsiah attend donc juste la rupture du contrat avec le joueur sénégalais pour sauter sur l’opportunité.