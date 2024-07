74 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Didier Deschamps est maintenu à la tête de l’équipe de France. Malgré l’élimination des Bleus en demi-finale de l’Euro 2024, le technicien français va poursuivre son aventure à la tête de l’équipe de France.

Didier Deschamps maintenu à la tête des Bleus

La question de l’avenir de Didier Deschamps est réglée. Au lendemain de l’élimination de l’équipe de France à l’Euro 2024 en Allemagne par la Roja espagnole, la fédération française de football (FFF) a tranché sur l’avenir du sélectionneur. Pour Philippe Diallo, Didier Deschamps va continuer l’aventure à la tête des Bleus. Sous contrat jusqu’en 2026, le technicien français va poursuivre sa mission.

« Le bilan est globalement positif dans la mesure où l’objectif fixé de la demi-finale a été atteint. Il ne faut jamais banaliser un tel résultat. Atteindre le dernier carré, c’est la démonstration d’une performance de haut niveau qui montre que l’équipe de France reste compétitive et dans le gotha des grandes nations du football. L’équipe de France a montré des qualités de solidité et de solidarité. Pendant toutes ces semaines, j’ai senti une très grande unité. À la fois entre les joueurs et entre les joueurs, Didier et le staff. Il n’y a pas eu de nuages dans les relations entre les uns et les autres », a déclaré le successeur de Noel Le Great.

« Les résultats du passé plaident pour lui et les objectifs ont été atteints. Didier poursuivra sa mission. On va échanger ensemble dans les prochains jours pour analyser plus en profondeur ce qui nous a manqué pendant cette demi-finale et qui nous aurait permis d’aller plus haut », a conclu le président de la FFF.