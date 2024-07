7 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

L’international marocain du PSG, Achraf Hakimi est aperçu sur un yacht au large de Ibiza. En vacances sur cette île espagnole, le joueur n’était pas seul. Son apparition avec une chanteuse espagnole fait jaser sur la toile.

La séparation de l’international marocain du PSG, Achraf Hakimi et de son ex-femme, l’actrice hispano-tunisienne, Hiba Abouk en février 2022 a déchaîné les passions sur les réseaux sociaux. En raison de la rumeur qui circulait selon laquelle le joueur marocain aurait mis toute sa fortune au nom de sa mère, Saïda Mouh. Parce que l’ex-femme du joueur marocain voulait s’accaparer de ses biens.

Deux ans après son divorce controversé, la vie sentimentale du défenseur marocain de 25 ans fait de nouveau l’actualité sur la blogosphère. Des photos de lui sur un yacht à Ibiza avec la chanteuse espagnole, Miriam Doblas Muñoz plus connue sous le nom de Lola Índigo, ont enflammé depuis plusieurs jours la toile. L’apparition des deux célébrités qui se prélassaient sur le bateau de luxe a soulevé de nombreuses questions sur la nature de leur relation, alimentant même les spéculations dans les tabloïds espagnols et marocains.

Les médias de l’Espagne et du Maroc ont vite fait de coller une idylle entre Achraf Hakimi et Lola Índigo lors de leur escapade ensoleillée. Il reste à savoir la véritable nature de la relation entre les deux. Pour l’instant, le joueur marocain ne s’est pas encore prononcé sur l’affaire. Mais, c’est la chanteuse espagnole qui a réagi en premier sur son compte X pour dénoncer le harcèlement dont elle est victime. ‘’Le harcèlement est insupportable. Je n’ai jamais parlé de ma vie privée, mais je suis en couple depuis deux ans. On m’associe à un homme simplement parce que nous respirons le même air, sans contexte’’, déclare-t-elle. Avant de continuer : ‘’Après deux jours de harcèlement et de violence verbale de toutes sortes, de commentaires sexualisés et misogynes, d’insultes sur mon physique, ma famille et mes amis sont inquiets après ce qu’ils ont dû lire. Si je suis en vacances avec mes amies et que vous avez pris le temps de m’humilier pendant deux jours, qu’est-ce que cela fait de vous ?’’.