Fiancé en 2018, l’acteur afro-américain, Eddie Murphy s’est mis la corde au cou avec sa compagne et mannequin australienne, Paige Butcher, le mardi 9 juillet dernier en intimité sur une île britannique entouré de sa famille et de ses proches.

En toute discrétion, Eddie Murphy s’est marié

Le célèbre acteur afro-américain, Eddie Murphy, est en couple depuis 2012 avec la mannequin australienne, Paige Butcher. De cette union sont nés deux enfants respectivement en 2016 et 2018. 6 ans après, le couple a organisé ses fiançailles et le monde du cinéma attendait avec impatience le mariage civil du comédien de 63 ans et de sa dulcinée de 44 ans. Mais, c’est tout en discrétion qu’Eddie Murphy s’est finalement marié loin de son pays en présence de sa famille et de ses proches.

L’acteur du film à succès ‘’Un Prince à New York’’ et sa compagne ont choisi l’île Anguilla qui est un territoire britannique d’outre-mer situé dans les Caraïbes orientales en Amérique du Nord pour sceller le mardi 9 juillet dernier leur union. Pour ce jour symbolique et spécial, Eddie Murphy était vêtu d’un costume blanc de la marque Brioni tandis que son épouse a porté une robe signée Mira Zwillinger.

Il s’agissait du deuxième mariage de l’acteur après celui avec Nicole Mitchell, une flûtiste de jazz américaine, ancienne présidente de l’Association for the Advancement of Creative Musicians et du tout premier de Paige Butcher. Les deux enfants du couple Izzy Oona, 8 ans, et Max Charles, 5 ans, étaient présents à la cérémonie. Avant ses deux rejetons, Eddie Murphy a eu 8 autres enfants dont 5 avec sa deuxième relation avec Nicole Mitchell et trois autres enfants avec trois différentes femmes.