Le chanteur américain, Chris Brown est de nouveau confronté à la justice américaine. Il est accusé par quatre hommes d’avoir orchestré leur agression à l’étape de la tournée du chanteur le samedi 20 juillet dans l’Etat du Texas aux Etats-Unis.

Chris Brown poursuivi pour 50 millions de dollars

La star américaine, Chris Brown n’a pas des attitudes sacro-saintes. Le chanteur était au centre d’une agression physique il y a des années envers son ex-compagne de chanteuse barbadienne, Rihanna. Cette situation a conduit l’artiste en justice où il a plaidé coupable. Heureusement, il n’est pas allé en prison, mais sa relation avec l’actuel femme de Asap Rocky a pris fin.

Aujourd’hui encore, Chris Brown est confronté à un problème juridique. Le chanteur est accusé avec son ami Sinko Ceej, le rappeur Yella Beezy et la société Live Nation d’agression physique sur quatre personnes survenues le samedi 20 juillet dernier lors de sa tournée 11:11 à Fort Worth, au Texas. Les quatre hommes Larry Parker, Joseph Lewis, Charles Bush et Da Marcus Powell, ont dans leur requête affirmé qu’ils avaient été invités dans les coulisses et escortés là-bas, avec 40 femmes, pour une soirée après le concert, mais qu’ils avaient fini par être agressés.

Par ailleurs, les plaignants ont déclaré avoir subi de graves blessures et avoir dû subir divers traitements médicaux. Leur avocat, Tony Buzbee, a déclaré qu’au moins l’un d’entre eux était toujours hospitalisé et s’est engagé à traduire Chris Brown en justice. Ils réclament 50 millions de dollars soit 30 256 040 000,00 de Francs CFA de dommages et intérêts, les plaignants ont également demandé des ordonnances restrictives contre Chris, Beezy et Sinko Ceej. Pour le moment, Chris Brown et son staff n’ont pas encore réagi aux accusations des quatre personnes.