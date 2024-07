10 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Kanye West surprend toujours ses fans. Dans un échange de message privé sur la toile, le rappeur américain a annoncé se retirer de la musique. Cette déclaration qui a créé un choc a fait place par la suite à des doutes.

Kanye West annonce son retrait de la musique

C’est un véritable coup de tonnerre pour les nombreux fans du rappeur américain, Kanye West. Celui qui se fait appeler Ye, a eu un échange privé le mardi 9 juillet entre lui et le rappeur américain, Rich The Kid sur les réseaux sociaux dans lequel il a déclaré ceci : ‘’Je prends ma retraite de la musique professionnelle. Je ne suis pas sûr de ce que je vais faire ensuite’’.

Les propos de Kanye West qui ont été partagés par son jeune collègue ont laissé place à de nombreux doutes dans l’esprit des fans. Alors que le rappeur prépare le deuxième projet de son album ‘’Vultures 2’’, avec le jeune Ty Dolla Sign. Les doutes sont encore renforcés par Rich The Kid qui a annoncé pour le vendredi 19 juillet prochain la sortie de son nouvel album dans lequel l’ex-mari de Kim Kardashian a collaboré sur deux titres à savoir ‘’Gimme a Second 2’’ et ‘’Plain Jane’’.

Par ailleurs, cette annonce de retrait de la musique de Kanye West apparaît comme une tactique marketing pour attirer l’attention des mélomanes sur le nouveau projet musical de Rich The Kid qui a été produit par Ye et Ty Dolla Sign. La preuve où Kanye West a également semé le trouble dans une autre série de messages entre lui et un de ses proches, Milo, qui lui a demandé s’il allait prendre vraiment sa retraite. Et voici sa réponse : « Non. Je veux que tout le monde voit ce que je suis sur le point de faire ».

Ce qui a suscité des réactions des internautes sur le réseau social X. ‘’Les rappeurs ne prennent pas leur retraite’’, ‘’BOOOOOOOOOO jamais. Honnêtement, je n’aurais jamais pensé l’entendre utiliser le mot retraite dans sa vie’’, ‘’Il est hors de question que des mecs prennent leur retraite après avoir sorti le pire album de sa discographie’’, ‘’C’est ce qui arrive quand les gens ne respectent pas ton génie. Si c’est vrai, Ye devrait être mentionné parmi les plus grands de tous les temps. Un artiste avant tout’’, peut-on lire.

Il faut rappeler que de telles stratégies dans l’industrie musicale ne sont pas inconnues. Les internautes ont vu le faux clash entre les chanteurs français Dadju et Tayc qui était juste un coup de pub pour annoncer la sortie d’un projet musical commun.