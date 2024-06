9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Kanye West est attaqué en justice pour harcèlement sexuel par son ancienne assistante personnelle. Cette dernière, Lauren Pisciotta, dans sa plainte, indique que le rappeur américain lui aurait envoyé messages, photos et vidéos à caractères sexuels.

Des événements se suivent et ressemblent aux pieds de la statue de la Liberté aux Etats-Unis. Des célébrités afro-américaines de la musique sont dans le tourbillon juridique pour des faits avérés. La justice fédérale américaine a mis le grappin sur la star de RNB, R. Kelly qui croupit depuis quelques années en prison pour trafic sexuel et des relations sexuelles avec des mineurs. Le magnat du Hip-Hop et homme d’affaires, P. Diddy est aussi visé par de nombreuses plaintes pour agressions sexuelles et trafics sexuels.

Bien que le dernier cité n’ait pas encore été arrêté par la justice américaine, c’est l’ancien mari de Kim Kardashian, le rappeur et homme d’affaires, Kanye West qui est aussi dans une tourmente judiciaire. Après avoir été visé par une plainte par un ex-employé pour des propos racistes, le compagnon de Bianca Censori est poursuivi une nouvelle fois en justice par son ex-assistante du nom de Lauren Pisciotta.

D’après les documents judiciaires obtenus par le média américain, Page Six, le rappeur américain avait envoyé des messages à caractères sexuels et des vidéos explicites à cette jeune femme de 35 ans qui a été embauchée par le rappeur en 2021 alors qu’il lançait sa collection de vêtements Yeezy. Il est visé également pour une plainte pour rupture de contrat, harcèlement sexuel, licenciement abusif et environnement de travail hostile. La jeune femme demande plus de 3 millions de dollars au rappeur de 46 ans pour dommages et intérêts.