8 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Kim Kardashian est prête à ne garder aucune ride sur son visage pour préserver sa jeunesse. Pour le faire, la femme d’affaires américaine a eu recours à un traintement de soins de beauté inhabituel.

Kim Kardashian révèle le secret de sa jeunesse

La 5ème saison de la téléréalité du clan Kardashian dénommée à juste titre ‘’The Kardashians’’, plonge les nombreux téléspectateurs dans des révélations à couper le souffle. A la diffusion de ce dernier épisode sur la plateforme en ligne Hulu, la maman de la famille Kardashian, Kris Jenner avait affirmé être atteinte d’une ‘’petite tumeur’’, détectée par les médecins dans son ovaire qui allait également subir une ablation.

Après sa confession faite devant trois filles de la famille dont Kim Kardashian, celle-ci à son tour s’est mise à table pour faire une révélation énorme pour garder sa beauté intacte et qui apparaît toujours jeune. ‘’J’ai eu un soin avec du sperme de saumon injecté dans mon visage’’, déclare-t-elle. La businesswoman américaine de 43 ans s’est confiée sur sa course à la jouvence éternelle et pour lutter contre la moindre ride à sa mère, Kris Jenner, pendant un moment de détente.

Cependant, le sperme de saumon est un ingrédient populaire dans les produits de beauté en Corée. Il est réputé pour rajeunir, hydrater la peau et réduire des rougeurs et des inflammations. Des résultats vantés par les marques de cosmétiques pour être durables jusqu’à six mois. Si les effets sur le long terme n’ont pas encore été démontrés, l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux n’autorise toujours pas son utilisation sur le territoire américain.

Il faut souligner que Kim Kardashian n’est pas à son coup d’essai en matière de soin beauté anti-âge. En 2013, l’ex-femme de Kanye West avait révélé avoir eu recours au ‘’Vampire facial Lift’’, un traitement qui consiste à faire centrifuger une petite quantité de sang du patient afin d’isoler le plasma riche en plaquettes. Le sérum ainsi obtenu est ensuite injecté directement dans la peau, à raison de 1.900 dollars par visite. Cinq ans après ce traitement, la star de téléréalité avait expliqué avoir regretté de le faire.