Kim Kardashian est connue pour être une star de téléréalité. En plus de son statut d’influenceuse, elle s’est imposée aussi dans le domaine des affaires. Avec plusieurs marque à son actif, elle a lancé Skims Men, des sous-vêtements réservés aux hommes. Pour une nouvelle campagne marketing promotionnelle, elle vient de choisir un champion de la Ligue des champions, Jude Bellingham, après plusieurs autres célébrités.

Kim Kardashian choisit un footballeur pour être le nouvel ambassadeur de sa marque Skims Men

L’influenceuse et star de la téléréalité américaine, Kim Kardashian est également réputée pour être une grande femme d’affaires. L’ex-femme de Kanye West a à son actif les entreprises KKW Beauty et KKW Fragrance créées en 2017, ainsi que la société de sous-vêtements et vêtements modelants Skims fondées en 2019. Avant la création de ses entreprises, elle a commercialisé divers produits liés à son nom, tels que le jeu mobile Kim Kardashian à savoir Hollywood en 2014 et le livre de photos Selfish en 2015.

Surfant dans le business, c’est surtout avec sa marque de sous-vêtements Skims que la femme de 43 ans s’est plus fait remarquer dans le domaine de la mode avec des sous-vêtements pour femmes et hommes. D’ailleurs, pour la collection exclusivement réservée aux hommes Skims Men, Kim Kardashian a fait des coups d’éclat en associant l’image des stars du football pour la promotion.

A ce niveau, elle a fait appel en octobre 2023 à l’attaquant-vedette brésilien, Neymar, du joueur de football américain, Nick Bosa et du basketteur américain, Shai Gilgeous Alexander pour promouvoir la marque. Pour une fois de plus pour marquer le coup de vendre ses sous-vêtements pour hommes, la cadette de la famille Kardashian a choisi un autre footballeur qui évolue dans le championnat espagnol.

Ce n’est pas sur n’importe quel joueur que l’influenceuse a jeté son dévolu. Il s’agit du jeune meneur de jeu anglais de 20 ans du Real Madrid, Jude Bellingham. Sacré champion de la Ligue des champions avec les Merengue, le milieu de terrain anglais devient ainsi le nouveau visage masculin de la marque Skims Men. Cette collaboration intervient juste avant l’Euro 2024 où le jeune joueur des Three Lions est le plus attendu de sa sélection. Dans une vidéo promotionnelle de la marque sur les réseaux sociaux, Jude Bellingham qui s’est présenté en sous-vêtement a déclaré : ‘’Je suis Jude Bellingham. Tout le monde porte des Skims’’.