Le rappeur américain, Tupac, a été assassiné en 1996. Plus de 27 ans après sa disparition, il y a encore des zones d’ombre et la famille du défunt rappeur aimerait que les enquêteurs se penchent sur le cas de P. Diddy dont son implication serait avérée.

L’ouverture d’une enquête sur P. Diddy demandé par la famille de Tupac concernant son assassinat

Plus de 27 ans après la mort de Tupac, le présumé meurtrier du nom de Duane Davis alias Keefe D, ancien chef de gang des South Side Compton Crips, de Los Angeles, arrêté puis présenté en novembre 2023 devant un tribunal de Las Vegas, avait plaidé non coupable. Toujours derrière les barreaux, l’affaire est loin d’être terminée puisqu’il y a encore des zones d’ombre sur l’assassinat de la légende du Rap américain en septembre 1996.

Toutefois, de nombreux noms d’artistes ont circulé concernant leur implication dans la disparition de Tupac. Outre Snoop Dogg qui aurait été mis au courant de ce qui allait arriver au rappeur, P. Diddy aurait contacté son frère pour se justifier. Au cours d’une conversation avec The Art of Dialogue, Mopreme Shakur s’est expliqué. ‘’Le garçon Puffy m’a appelé. Puff m’a appelé à l’époque. Il m’a dit : “Je veux juste que tu saches que je n’ai rien à voir avec le meutre de ton frère. Je sais qui tu es, mais nous ne nous sommes jamais rencontrés et je veux juste t’appeler d’homme à homme pour te dire que je n’ai rien à voir avec la mort de ton frère. Pourquoi m’appelait-il, me tendait-il la main ? C’était au début des années 2000. Le L.A. Times venait de publier un article l’impliquant lui aussi. Je lui ai dit que j’appréciais son appel, mais que la vérité n’avait pas encore éclaté, et que nous verrions bien’’, raconte-t-il.

Cela a tout de suite donné des pistes pour lorgner précisément sur P. Diddy. Raison pour laquelle, la famille de Tupac a fait appel à une nouvelle équipe d’enquêteurs et d’avocats pour enquêter sur le magnat de l’industrie du Hip-Hop américain après les propos de Keefe D qui a affirmé qu’il l’avait contacté et proposé de l’argent pour assassiner Tupac dans les années 90. Déjà en 2009, le présumé meurtrier aurait confié lors d’une audition que P. Diddy lui avait offert un million de dollars pour s’en prendre à Tupac et Suge Knight et qu’il avait versé la moitié de l’argent au gangster Eric Von Zip Martin après le meurtre de l’artiste en 1996.