9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

L’année 2024 réussit à merveille à la jeune artiste sud-africaine, Tyla. En l’espace de quelques mois, elle a remporté des Prix à des prestigieuses cérémonies aux Etats-Unis. Après un Grammy Awards en février dernier, Tyla décroche le dimanche 30 juin deux trophées aux BET Awards aux Etats-Unis.

La jeune artiste sud-africaine, Tyla rafle deux prix aux BET Awards 2024

La jeune chanteuse sud-africaine de 22 ans, Tyla Laura Seethal, plus connue sous le nom de Tyla, est méconnue en Afrique. Mais, sur la scène internationale et principalement aux Etats-Unis, elle fait honneur à la musique africaine. L’auteure de l’album ‘’Tyla’’, sorti en 2024 occupe également le haut du pavé de la musique africaine dans le monde avec les artistes nigérians comme Davido, Burna Boy, Wizkid, Tems, Asake et Rema.

La belle artiste qui donne dans des rythmes musicaux tels que la Pop, l’Amapiano, RnB contemporain et l’Afropop, réussit une belle performance cette année 2024 devant des grosses stars de la musique américaine. Lors de la 66ème édition des Grammy Awards qui s’est déroulée le 4 février dernier, elle a reçu le prix de la meilleure performance de musique africaine. Une nouvelle catégorie de prix créée en son honneur au cours de cette cérémonie.

5 mois plus tard après cette consécration, Tyla vient de rafler deux trophées importants le dimanche 30 juin à l’édition 2024 de la cérémonie des BET Awards au Peacock Theatre de Los Angeles. Loin devant les grands noms de la musique Afro-beat africaine à savoir Burna Boy, Davido et Rema, la chanteuse des singles ‘’Water’’, ‘’Butterflies’’ (2023), ‘’Truth or dare’’, ‘’On and On’’ et ‘’Art’’ (2024), a remporté les Prix de Meilleur Nouvel Artiste et Meilleure Artiste Internationale.

Cependant, elle n’est pas la seule chanteuse sud-africaine à être rentrée les honneurs. Il y a également Makhadzi qui reçoit le Prix de la Meilleure Artiste Internationale. Les deux artistes sud-africaines sont une véritable représentativité du pays de feu Nelson Mandela.