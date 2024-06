7 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le Prince Harry et Meghan Markle pourraient bientôt être expulsés des États-Unis. En cause, les révélations du duc dans ses mémoires sorties il y a peu. Ils pourraient trouver refuge au Canada.

Le Prince Harry et son épouse, Meghan Markle après leur mariage en grande pompe en Angleterre en mai 2018, ont décidé de se retirer un mois plus tard de la vie royale. Le duc et la duchesse de Sussex qui se sont installés quelque temps au Canada, ont fini par déposer leurs valises aux Etats-Unis en 2020 plus précisément à Malibu dans l’Etat de la Californie où la femme du Prince Harry a grandi dans cette ville et se rapprocher de sa mère,Doria Ragland.

Néanmoins, après quatre ans passées au pays de l’Oncle Sam, les choses semblent être compliquées pour les parents de Lilibet et Archie. Selon le tabloïd britannique, The Mirror, les révélations explosives de Harry dans ses mémoires pourraient bien créer un obstacle à rester encore aux Etats-Unis avec sa femme. Le duc avait évoqué sa consommation passée de drogues qui pourrait remettre en cause son visa américain. Même un groupe de réflexion conservateur dans le pays, la Heritage Foundation a intenté une action en justice pour obtenir l’accès aux dossiers d’immigration du duc, arguant qu’il a manqué de transparence sur ses antécédents lors de son arrivée en Amérique.

Cependant, une alternative pourrait s’offrir au couple Sussex si ces accusations s’avèrent fondées et s’il est expulsé des États-Unis. Le Prince Harry et Meghan Markle devraient alors trouver un autre pays pour s’installer. Parmi plusieurs options, c’est le Canada qui est plus plausible, parce que le couple a de nombreux amis, et pourrait bénéficier d’un accueil chaleureux. C’est ce qu’une ancienne correspondante de la BBC Royal, Jennie Bond, a confié au magazine OK! « Je suppose que si le pire arrivait, ils devraient trouver un autre endroit où vivre, mais je doute que ce soit le Royaume-Uni. Peut-être que le Canada les considérerait avec bienveillance. Mais je ne pense pas que nous en arriverons là », souligne-t-elle. Et de continuer : « Je pense qu’il va bien tant que l’administration Biden continue de le soutenir. Mais les choses pourraient être très différentes si Trump redevenait président ». Elle fait allusion aux prochaines élections qui se dérouleront en novembre prochain aux Etats-Unis.