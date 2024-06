9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le producteur américain, The-Dream, reconnu pour avoir remporté 8 Grammy Awards et travaillé avec des artistes comme Rihanna et Beyoncé, est dans une mauvaise impasse. Il est accusé de viols et de violences sexuelles par une jeune femme qui a porté plainte.

Cette histoire de viols et d’agressions sexuelles est de plus en plus récurrente aux Etats-Unis. Elle incombe généralement à de nombreux acteurs de l’industrie cinématographique et musicale américaine. La liste n’est pas non plus exhaustive en Europe avec des personnalités publiques du monde du sport, de la musique et du cinéma qui ont été aussi visées.

Au pays de l’Oncle Sam, c’est le chanteur et producteur américain, The-Dream, qui est accusé de viol et d’agressions sexuelles par une jeune femme. Celle-ci du nom de Chanaaz Mangroe a porté plainte le mardi 4 juin contre le producteur de plusieurs artistes de renom américains comme Rihanna, Baby, Justin Bieber, Britney Spears, Madonna et Beyoncé.

Dans la plainte dont le quotidien américain The New York Times a eu écho, le producteur de Beyoncé aurait forcée la jeune femme à boire ‘’des quantités excessives d’alcool’’, ou encore étranglée au point de ‘’presque perdre connaissance’’, lors des faits présumés en 2015. De son côté, l’artiste aux 8 Grammy Awards et nommé une vingtaine de fois, est sorti du silence pour nier tout en bloc les faits qu’on lui reproche.

D’ailleurs, il assure que ces allégations sont ‘’fausses et diffamatoires’’. ‘’Je m’oppose à toute forme de harcèlement et j’ai toujours cherché à aider les gens à réaliser leurs objectifs de carrière. En tant que personne déterminée à avoir un impact positif sur mes collègues artistes et sur le monde en général, je me vois profondément offensé et attristé par ces accusations’’, insiste-t-il.