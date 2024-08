Athlète américaine sur le toit du monde après son 7e médaille en Or aux Jeux Olympiques, Simone Biles n’a pas connu une vie facile. En dépit de biens de difficultés, elle a tenu. Résultat, elle est aujourd’hui applaudit par le monde entier. Voici son histoire.

Superstar des Jeux Olympiques, qui est Simone Biles ?

Sans aucun doute, Simone Biles est l’une des plus grandes gymnastes de tous les temps. Elle a marqué son sport avec 41 médailles, dont 32 aux Championnats du monde et 7 aux Jeux olympiques. Biles a également marqué le public et ses fans suite aux défis de la santé mentale qu’elle a fait face dans sa vie. En effet, Simone Biles est née le 14 mars 1997 à Columbus, Ohio, dans un environnement familial complexe. Sa mère biologique, Shannon Biles, a rencontré des difficultés majeures liées à la drogue et à l’alcool, ce qui a conduit Simone et ses frères et sœurs à être placés en famille d’accueil à l’âge de trois ans. Cette période a été marquée par des défis importants, mais elle a eu la chance de rester avec ses frères et sœurs, ce qui est souvent rare dans le système de placement familial.

Le tournant décisif dans la vie de Simone Biles est survenu lorsqu’elle a été adoptée, avec sa sœur cadette Adria, par ses grands-parents maternels, Ron et Nellie Biles, à l’âge de six ans. La famille a déménagé au Texas, où Ron, un ancien contrôleur aérien, et Nellie, une ancienne infirmière, ont créé un foyer stable et aimant. Leur soutien indéfectible a joué un rôle essentiel dans le développement personnel et sportif de Simone.



Simone Biles, ses premiers pas en gymnastique

Selon l’histoire, Simone Biles a découvert la gymnastique à l’âge de 06 ans. C’était lors d’une sortie scolaire dans un centre de gymnastique où elle a été immédiatement captivée par ce sport. Les entraîneurs présents ce jour-là ont rapidement remarqué son talent naturel et ont suggéré qu’elle s’inscrive à des cours réguliers. Ron et Nellie ont alors décidé d’inscrire Simone Biles à un programme de gymnastique local. Elle a rejoint le club de gymnastique Bannon’s Gymnastix, où elle a été prise sous l’aile de l’entraîneur Aimee Boorman. Sous la direction de Boorman, Simone a développé ses compétences et a commencé à participer à des compétitions locales.

Leur encouragement constant et leur soutien ont permis à Simone Biles de se concentrer pleinement sur son entraînement et de développer les compétences exceptionnelles qui allaient faire d’elle une athlète de renommée mondiale. Le déménagement au Texas a offert à Simone une nouvelle chance. Elle a commencé à s’entraîner sérieusement en gymnastique, et ses talents ont rapidement été reconnus. Simone a également été soutenue par ses grands-parents qui ont fait de nombreux sacrifices pour sa carrière.

La carrière et les réalisations de Simone Biles



Simone Biles a débuté sa carrière internationale en 2013, marquant rapidement son territoire avec des performances exceptionnelles aux Championnats du monde. Elle a remporté deux médailles d’or dès sa première participation, annonçant ainsi l’arrivée d’une nouvelle étoile dans le monde de la gymnastique. Sa capacité à exécuter des mouvements complexes avec une précision inégalée l’a rapidement propulsée au sommet.

Aux Jeux olympiques de Rio en 2016, Simon Biles a solidifié son statut de légende en remportant quatre médailles d’or et une de bronze. Ses performances spectaculaires ont captivé le monde entier et ont établi de nouveaux standards dans le sport. Elle est devenue la première gymnaste américaine à remporter quatre médailles d’or en une seule édition des Jeux, un exploit qui reste gravé dans les mémoires.

En 2021, lors des Jeux olympiques de Tokyo, Simon Biles a pris une décision courageuse en se retirant de plusieurs épreuves pour se concentrer sur sa santé mentale. Malgré cela, elle a réussi à remporter une médaille d’argent par équipes et une médaille de bronze à la poutre. Cette décision a mis en lumière l’importance de la santé mentale dans le sport et a inspiré de nombreux athlètes à donner la priorité à leur bien-être.

En 2024 à Paris, elle a remporté de nouveau 04 métaux, soit 03 en or et un en argent. Simone Biles est ainsi l’une des gymnastes les plus décorées de l’histoire de sa discipline, avec un palmarès impressionnant :

Championnats du Monde : 30 médailles, soit 23 médailles d’or (2013, 2014, 2015, 2018, 2019 et 2023), 4 médailles d’argent (2013, 2014, 2018 et 2023), 3 médailles de bronze (2013, 2015, 2018)

Jeux olympiques : 9 médailles, soit 7 médailles d’or (2016 et 2024), 2 médailles d’argent (2020 et 2024), 2 médailles de bronze (2016 et 2020)

American Cup : 02 médailles, soit 01 médaille d’or (2015) et 1 médaille d’argent (2013)

Médaille présidentielle de la liberté : En 2022, Simone Biles a reçu cette distinction, la plus haute récompense civile aux États-Unis, en reconnaissance de ses contributions au sport et de son rôle de modèle

Sportive mondiale de l’année : Elle a été nommée trois fois par les Laureus World Sports Awards

Simone Biles mariée ?



Bien évidemment, Simone Biles est mariée. Elle s’est joint à Jonathan Owens, un joueur de football américain. Leur histoire d’amour a commencé en mars 2020, lorsqu’ils se sont rencontrés via une application de rencontre. Rapidement, ils ont développé une relation solide, partageant des moments de complicité et de soutien mutuel. Jonathan, qui joue actuellement pour les Chicago Bears, a toujours été présent pour Simone, notamment lors de ses compétitions, apportant un soutien indéfectible.

Le couple a officialisé leur union en avril 2023 lors d’une cérémonie intime à Houston, suivie d’une grande célébration à Cabo San Lucas, au Mexique. Simone et Jonathan ont souvent partagé des moments de leur vie ensemble sur les réseaux sociaux, montrant leur bonheur et leur complicité. Simone a exprimé à plusieurs reprises son admiration pour Jonathan, soulignant sa gentillesse et sa confiance en lui, tandis que Jonathan a été attiré par le rire et la personnalité chaleureuse de Simone. Leur relation est marquée par une compréhension profonde des défis que chacun doit relever dans leurs carrières respectives. Jonathan a même ajusté son emploi du temps pour pouvoir assister aux compétitions de Simone, démontrant ainsi son engagement et son amour pour elle.