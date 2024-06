9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Omar Sy et sa femme Hélène sont remplis de bonheur pour l’un de leurs enfants. Ce dernier, Tidiane Sy (18 ans), vient de décrocher un diplôme aux Etats-Unis. Ses parents ont partagé leur fierté avec leurs milliers d’abonnés sur leurs comptes Instagram.

Omar Sy : « Je suis le père de Tidiane et j’en suis tellement fier’’

L’acteur français, Omar Sy, devenu très célèbre grâce au film ‘’Intouchables’’, a très vite déménagé aux Etats-Unis en 2012 pour protéger ses enfants de sa notoriété. Cette situation pourrait jouer sur leur parcours académique. Le comédien avait d’ailleurs expliqué dans une interview les raisons de son ‘’exil’’ américain. « Un jour, en emmenant mon fils Tidiane à l’école, j’entends ‘C’est le fils d’Omar Sy’ alors qu’avant, j’étais le père de Tidiane. Là, devant moi, on vient d’enlever le prénom de mon enfant de l’équation, alors que l’école, c’est son espace. Ça, c’est inquiétant. Mon réflexe, c’est de le protéger, lui et mes autres enfants. Et quelque part, je protège aussi le père que je suis. J’ai l’impression que ça va être plus simple de les élever dans un autre contexte », expliquait-il.

Visiblement, Omar Sy n’a pas eu tort puisque toute la joyeuse famille coule des jours heureux sous le soleil de Los Angeles dans l’Etat de Californie et les enfants font le bonheur de leurs parents. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette vie semble leur réussir. Après leur fille aînée, Selly Sy (23 ans), qui a rendu fière son père et sa maman, Hélène Sy en décrochant en 2019 son diplôme aux Etats-Unis, c’est aussi le benjamin de la fratrie, Tidiane Sy (18 ans), qui lui aussi vient de combler le bonheur de ses parents.

Le jeune garçon vient d’ailleurs d’obtenir son diplôme le jeudi 13 juin à la Calabasas High School en Californie. C’est tout heureux que l’acteur français d’origine sénégalaise a partagé le vendredi 14 juin en story Instagram quelques clichés de la remise de diplôme de son fils Tidiane, en compagnie de son épouse. Omar a également publié d’autres photos dans une publication sur son compte avec ce message de fierté à l’endroit de son fils. « Je suis le père de Tidiane et j’en suis tellement fier. Continue ta route qui est déjà très belle et étonnante. Fonce mon fils… Fly high ! ». La femme du comédien, Hélène a également fait part de sa fierté sur son compte Instagram, en publiant plusieurs photos et vidéos de l’évènement. ‘’Just Graduated’’ (Jeune diplômé, en français, NDLR.), mentionne-t-elle sur l’une de ces vidéos.

La publication de Omar Sy a engendré de nombreux commentaires positifs, a été ‘’likée’’ plus de 130 000 fois et avait recueilli des centaines de messages de félicitations dont ceux de Sharon Stone, M. Pokora et Cathy Guetta, notamment. « C‘est beau de lire l‘amour d‘un papa comme ça. Félicitations », « Magnifique, Omar. Être fier de son Enfant , il n’y a rien de plus beau », « Félicitations ! Y a de quoi être très fier », « Les parents montrent le chemin, mais c’est l’enfant qui fait chaque pas en avant pour se réaliser », peut-on notamment lire dans les réactions.