Après avoir été accusé d’agressions sexuelles par son ex-femme et plusieurs femmes, le rappeur américain, P. Diddy est à nouveau visé par une plainte d’un homme. Il s’agit d’un producteur de musique qui accuse le chanteur d’agression sexuelle.

P. Diddy accusé encore d’agression sexuelle par un homme

Le rappeur américain, P. Diddy s’est tiré d’affaire dans une histoire présumée d’agressions sexuelles contre son ex-femme, Cassandra Ventura, plus connue sous son nom de chanteuse Cassie. Il avait réglé l’affaire à l’amiable avec elle. Il y a quelques jours, ses Avocats ont déposé au tribunal des arguments qui doivent battre en brèche une plainte déposée par une femme, qui souhaite préserver son anonymat qui accuse le chanteur de 54 ans de l’avoir à l’âge de 17 ans avec deux autres hommes, dont son collaborateur de longue date Harve Pierre.

P. Diddy qui nie officiellement ces allégations de ‘’viol en réunion’’ et de ‘’trafic sexuel’’ qui ont été portées à son encontre et qui remonte en décembre 2023, est de nouveau accusé par un homme d’intimidation sexuelle, de menaces et de l’avoir drogué. Ce dernier, qui est un producteur de musique dont le nom est Rodney “Lil Rod” Jones a déposé une plainte.

Selon la plainte déposé par le producteur de musique dont la chaîne américaine NBC News a eu écho, les faits allégués se sont déroulés sur une période de plus d’un an, alors qu’il voyageait et travaillait entre septembre 2022 et novembre 2023 avec l’artiste sur l’album “The love album: off the grid”, nommé aux Grammy Awards. Pendant tous ces mois, le producteur aurait été témoin, à plusieurs reprises, de la façon dont le poids lourd Rap américain et ses associés “se livraient à de graves activités illégales”.

Ces activités illicites seraient documentées par de nombreux enregistrements vidéos et audio, dont certains réalisés par P. Diddy lui-même au moyen du téléphone portable de Jones. Il accuse le rappeur de l’avoir, entre autres, touché de façon non sollicitée et de l’avoir forcé à se livrer à des actes sexuels avec une prostituée. Puff Daddy aurait également versé de la drogue dans ses verres ou ceux d’autres invités à son domicile. Le producteur de musique réclamerait la somme de 30 millions de dollars, rapportée par NBC News. L’Avocate du rappeur, Shawn Holley a rétorqué en qualifiant de mensonges les allégations de Jones et de “tentative flagrante de vouloir faire les gros titres”.