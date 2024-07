L’épouse de Kanye West en fait un peu trop concernant ses habillements provocateurs. Ainsi, le look osé de Bianca Censori du samedi 13 juillet dans les rues de Los Angeles pourrait la conduire derrière les barreaux.

Bianca Censori, la compagne de Kanye West pourrait se retrouver en taule pour un énième look provocateur

La nouvelle femme du rappeur et homme d’affaires américain, Kanye West choque les moeurs à travers ses multiples tenues jugées trop extravagantes qu’elle montre à chaque sortie publique avec son chéri. La jeune architecte australienne de 29 ans est allée encore trop fort le samedi 13 juillet avec un nouveau osé qui laisse entrevoir à peine ses tétons et en shorty de sous-vêtement couleur chair dans les rues dans la ville de Los Angeles dans l’Etat de Californie aux Etats-Unis.

Cette énième sortie habillée légèrement a encore fait grincer les dents et des mesures draconiennes surtout judiciaires pourraient être prises contre elle. En effet, selon le journal américain Le Daily Mail, l’épouse de Kanye West pourrait être poursuivie au titre de l’article 314.1 du Code pénal californien, qui considère comme un crime « le fait d’exposer intentionnellement ses parties génitales ou son corps nu dans un lieu public ». Et pour cause, la tenue de Bianca Censori du samedi 13 juillet a été considérée comme « de l’exhibitionnisme indécent ».

Par ailleurs, si de telles poursuites judiciaires sont engagées contre Bianca Censori, elle risque une peine de prison de six mois, une amende de 1 000 dollars et son inscription en tant que « délinquante sexuelle » dans les fichiers de la police. Il faut noter que ce n’est pas la première fois que l’épouse de Kanye West multiplie les habillements provocateurs. Au mois de février dernier, à Paris, Bianca Censori avait opté pour un manteau court en fourrure et une paire de collants en voile noir.