Rema est vraiment l’artiste nigérian du moment. L’interprète du tube ‘’Calm Down’’, a été choisi par le FC Barcelone pour les accompagner dans leur tournée aux Etats-Unis. Le chanteur nigérian qui est l’artiste officiel de la playlist Spotify des Blaugrana, va les rejoindre pour plus de 2 millions de dollars.

Rema rejoint le FC Barcelone pour sa tournée aux Etats-Unis

La sensation musicale nigériane, Rema, continue de dominer la scène musicale internationale. Le jeune artiste originaire de Benin City au Nigeria a sorti depuis le mercredi 10 juillet dernier un nouvel album intitulé ‘’HEIS’’. Cette œuvre discographique a même accumulé le nombre incroyable de 12,3 millions de streams au cours de sa première semaine sur Spotify.

En effet, la star de l’Afro-beat nigériane dont le tube ‘’Calm Down’’, a fait sa renommée dans le monde est l’idole de l’un des plus grands clubs de football dans le monde, le FC Barcelone. Cette équipe espagnole qui a vu défiler des grands noms de joueurs comme Lionel Messi ou Neymar, a réservé le chanteur nigérian Rema pour sa tournée aux Etats-Unis.

D’ailleurs, depuis dimanche 28 juillet, les Blaugrana sont aux États-Unis et ce jusqu’au 7 août prochain. Ils vont affronter respectivement Manchester City, le Real Madrid et l’AC Milan au cours de leur tournée américaine. Pour la tournée de préparation d’avant-saison des hommes du nouvel entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, qui a convoqué 31 joueurs, Rema va les rejoindre pour plus de 2 millions de dollars. Le chanteur nigérian qui est l’artiste officiel de leur playlist Spotify voyagera avec l’équipe qui fièrement sponsorisée par la plateforme de streaming.