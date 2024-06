9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Les internautes s’acharnent sur la chanteuse barbadienne, Rihanna. Des rumeurs alimentent les réseaux sociaux pour dire que la femme du rappeur américain, Asap Rocky serait enceinte de son troisième enfant. Chose qu’elle a infirmée, mais souhaite en avoir d’autres.

Rihanna : ‘’Je ne suis pas enceinte, mais je vais avoir d’autres enfants’’

Rihanna est une artiste-chanteuse de l’île de la Barbade dans les Caraïbes. Installée depuis des années aux Etats-Unis, la star est appréciée par sa musique dans le monde entier. Celle qui s’est révélée aux mélomanes par son tube ‘’Umbrella’’, fait partie des chanteuses les plus riches aux riches dans le pays. En plus de cela, c’est une femme comblée sur le plan sentimental en raison de son union avec le rappeur américain, Asap Rocky. Le couple file le parfait amour et est heureux parent de deux garçons RZA et Riot nés en 2022 et 2023.

Bien que la chanteuse de 36 ans, également femme d’affaires, soit concentrée sur ses deux gosses, des rumeurs circulent pour dire qu’elle est de nouveau enceinte de son troisième bébé. Au cours de la soirée de lancement de sa marque capillaire Fenty Hair, la question lui a été posée lors de l’émission la plus suivie aux Etats-Unis ‘’Entertainment Tonight’’, de la chaîne CBS Television Distribution.

Rihanna a rejeté en bloc toutes ces spéculations sur une éventuelle grossesse. ‘’J’espère avoir beaucoup d’enfants. Je ne suis pas enceinte, mais je vais avoir d’autres enfants’’, confie-t-elle. Toutefois, elle n’exclut pas le souhait d’agrandir encore la famille. La chanteuse de ‘’Lift Me Up’’, compte avoir une fille. Elle l’a toujours dit, comme son père, elle souhaite avoir une petite fille. Voilà ce qui met fin pour de bon aux mauvaises langues qui disaient d’elle la chanteuse la plus féconde du showbiz en l’espace de trois ans consécutifs.