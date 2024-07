12 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Rihanna ne cherche pas loin pour faire la promotion de sa marque de lingerie masculine dénommée Savage x Fenty. Pour la campagne de publicité de la nouvelle collection, la chanteuse de Barbade a fait poser son mari et son fils de 2 ans.

La chanteuse barbadienne, Rihanna basée aux Etats-Unis et mariée au rappeur américain, Asap Rocky, fait les choses en famille. A la tête de deux entreprises de lingerie Savage X Fenty et de cosmétique Fenty Beauty, elle vient de dévoiler les images de la nouvelle collection masculine de sa marque de sous-vêtements Savage x Fenty. Et, pour la campagne promotionnelle de cette marque pour homme, l’artiste de 36 ans a mis en scène son fils Rza de 2 ans et son époux, Asap Rocky.

Les photos partagées le mercredi 10 juillet sur le compte Instagram de la marque de lingerie masculine, on voit père et fils complices qui posent fièrement en marcel et boxeur assortis, tantôt en blanc, tantôt en noir. Le petit garçon passe des bras aux épaules de son père chez qui on distingue le mot ‘’Dad’’ (NDLR : papa) dessiné par ses tresses à l’arrière de son crâne. Pour accompagner ces clichés attendrissants, la marque offre également une incursion intime dans la routine matinale du père et du fils, à travers une courte vidéo. Au programme : bisous sur le front, brossage de dent, séance coiffure et regards complices, après avoir enfilé les sous-vêtements imaginés par la star.

D’ailleurs, en août 2023, le petit Rza avait déjà posé pour sa mère pour les besoins de sa marque. Il n’avait alors qu’un an et la chanteuse de la Barbade était enceinte de son deuxième enfant, Riot. Elle promouvait alors une collection capsule de sous-vêtements de maternité. Rihanna a lancé aussi au mois de juin dernier sa marque capillaire dénommée Fenty Hair dont la ligne directrice reste la même que pour tous les autres projets de la chanteuse. Elle propose ainsi des produits exclusifs destinés à tous les types de chevelures.