Les fans de la chanteuse Rihanna sont heureux d’entendre la bonne nouvelle annoncée par leur idole. La star fera partie des Jeux olympiques de Paris 2024. Elle ne vient pas chanter, mais elle va jouer un rôle majeur avec sa marque Fenty Beauty en tant que partenaire officiel.

Rihanna présente aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec sa marque Fenty Beauty

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 s’ouvrent ce vendredi 26 juillet en grande pompe. C’est un grand événement sportif qui est à la fois culturel et qui va rassembler de nombreuses personnalités publiques de divers domaines d’activités. La chanteuse barbadienne et femme d’affaires aguérie, Rihanna sera présente lors des Jeux de la XXXIIIᵉ olympiade à Paris. La femme du chanteur américain, Asap Rocky ne vient pas pour offrir un show époustouflant à l’ouverture.

Mais, Rihanna vient participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 en tant que partenaire avec sa marque de cosmétiques Fenty Beauty. L’artiste a fait l’annonce via son compte Instagram avec un photomontage où elle marche main dans la main avec un gloss Fenty Beauty et en toile de fond la Tour Eiffel arborant les anneaux olympiques. La légende, simple et percutante, clame : « FIÈRE d’annoncer que Fenty Beauty est un partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques bébé !!! ».

D’ailleurs, dans le cadre de cette collaboration, la chanteuse de 36 ans va fournir à 600 jeunes volontaires de la Cérémonie des Vainqueurs un kit de maquillage Fenty Beauty ainsi que des astuces nécessaires pour réaliser leur mise en beauté. Un geste qui reflète l’ambition de Rihanna de rendre accessible la beauté à tous, « qu’importe ses origines, sa culture, sa couleur de peau ou son style ». Au-delà de son aspect sportif, ce partenariat souligne l’influence croissante de Rihanna dans le monde de la mode et du business. La chanteuse, devenue une véritable icône, démontre une nouvelle fois son sens aigu du marketing et son talent pour créer le buzz.

En outre, ce partenariat ne doit rien au hasard puisque Fenty Beauty se décline depuis récemment en une marque de produits capillaires Fenty Hair, navigue sous le giron du géant du luxe français LVMH qui est le partenaire premium des Jeux Olympiques de Paris. Elle marque aussi une nouvelle étape dans l’ascension fulgurante de Fenty Beauty qui est connue pour son engagement en faveur de l’inclusion et de la diversité. C’est à juste titre qu’elle s’inscrit parfaitement dans les valeurs des Jeux Olympiques.