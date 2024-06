9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Roseline Layo est une artiste très heureuse actuellement. Pour son tout premier concert aux Etats-Unis, la chanteuse a fait déplacer ses nombreux fans américains de New York à Harlem.

Roseline Layo fait salle comble à New York pour son premier concert

C’est un véritable satisfecit pour la perle de la musique ivoirienne, Roseline Layo le samedi 8 juin du côté du FCBCNY de Harlem dans la ville de New York. La chanteuse ivoirienne a réussi son pari de faire le plein pour son tout premier concert aux Etats-Unis. Les fans de l’interprète de la chanson à succès ‘’Môgô Fariman’’, n’ont boudé leur plaisir d’être proches de leur idole et à écouter des plus belles chansons.

Remplie de joie, Roseline Layo a partagé ce dimanche 9 juin sur sa page Facebook une série de photos de son concert dans lesquelles on peut voir qu’elle est en parfaite communion avec son public américain. La star ivoirienne n’a pas manqué également d’adresser un message de remerciement à travers un post à Dieu et à tous. ‘’Je rends grâce à Dieu pour toutes ses promesses qui s’accomplissent tout doucement dans ma vie. Je suis reconnaissante au public qui a effectué le déplacement, qui malgré le retard accusé est resté mobilisé jusqu’à la fin, je vous remercie du fond du cœur. Reconnaissante à la structure organisatrice et à au comité d’organisation. Reconnaissant aux Élus de New-York et des USA en général pour cette force. Reconnaissante à toutes les communautés africaines présentes. Reconnaissante aux artistes, aux médias, aux influenceurs, pour tout le soutien indéfectible reçu depuis l’annonce de l’événement. Mes Élus du monde entier et de la Côte d’Ivoire, merci merci merci de me porter, d’aimer ce que je fais. Reconnaissante à ma maison de production Light Event et à tout mon staff. Merci à tous et à très bientôt pour d’autres challenges’’, écrit-elle. La joie a animé aussi son mari et manager, David Gnanhou alias Chewe qui a écrit ce même jour : ‘’Victoire…. Étape suivante Parc d’exposition d’Abidjan, décembre 2024’’.

Cependant, le concert de l’artiste ivoirienne fait suite à son spectacle époustouflant au Casino de Paris le 4 mai dernier et à plusieurs autres à travers des villes françaises et européennes. Toutefois, Roseline Layo avant de revenir sur les bords de la lagune Ebrié, offrira un ultime show au mois de juillet prochain à ses fans d’Italie et d’Allemagne.