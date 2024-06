9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Les accusations d’agressions sexuelles par des stars du Rap sont légions aux Etats-Unis. En plus d’être impliqué dans des affaires d’agressions sexuelles et de trafics sexuels, P. Diddy est de nouveau accusé ainsi que Kanye West par une jeune chanteuse blanche américaine du nom de Niykee Heaton.

Kanye West et P. Diddy accusés d’agression sexuelle par une chanteuse américaine

L’industrie musicale aux Etats-Unis est en proie ces dernières années à des affaires d’agressions sexuelles. Elles impliquent particulièrement des stars afro-américaines du Hip-Hop et du RNB. Bien que certaines comme R. Kelly croupit actuellement dans les geôles américains, d’autres comme P. Diddy et Kanye West ne sont pas pour le moment inquiétés par la justice américaine.

Le courage de certaines femmes a dévoilé les assauts sexuels par le passé de ces ténors de la musique américaine, a permis à d’autres d’en parler. Une jeune chanteuse blanche américaine de 29 ans du nom de Nicolet Aleta Heaton, mieux connue sous le nom de scène Niykee Heaton, vient de briser le silence sur une agression sexuelle qu’elle aurait subi à l’âge de 19 ans dans un studio d’enregistrement par Kanye West et P. Diddy.

C’est au cours d’une session live sur son compte Instagram qu’elle a fait des révélations.‘’Ce n’est pas vraiment l’aspect d’une agression sexuelle. Ce n’est pas ce qui me hante… C’est pendant que ces deux adultes me tripotent en essayant de me déshabiller, que je regarde cet homme à qui je demande de l’aide. Nos regards se croisent et il détourne les yeux’’, explique-t-elle.

La jeune artiste a raconté que lorsque les deux rappeurs ont essayé de lui enlever son pantalon, elle a eu le courage de les repousser et de prendre la fuite pour sortir du studio d’enregistrement. Cachée dans un autre studio sombre pour pleurer pendant 25 mn après son agression, Niykee Heaton en a profité pour donner des conseils et mettre en garde d’autres jeunes femmes de la face cachée de l’industrie musicale américaine. ‘’Méfiez-vous de l’industrie musicale et ne restez pas seules avec des artistes peu sûrs’’, conseille.-t-elle. Pour l’instant, Kanye West et P. Diddy, n’ont pas encore réagi aux accusations de la jeune chanteuse américaine.