Michael Jackson décédé en 2009 d’un arrêt cardiaque croupissait sous des dettes dépassant les 500 millions de dollars. La légende devait de l’argent à plus de 65 créanciers dans le monde.

Au moment de son décès, Michael Jackson était en grande difficulté financière

Les fans du monde entier ont rendu hommage le samedi 29 juin à la légende américaine de la Pop, Michael Jackson. C’est à cette date précise en 2009 que la star de la musique est décédée à l’âge de 50 ans dans son immense demeure à Los Angeles dans l’Etat de Californie aux Etats-Unis. Toutefois, 15 ans après cette tragique disparition, des documents judiciaires accablent financièrement Michael Jackson.

En effet, ces documents judiciaires déposés le 21 juin 2023 révèlent que le père de Prince Jackson, 27 ans, Paris Jackson, 26 ans et Bigi Jackson, 22 ans, devait du 1er juillet au 31 décembre 2018 de l’argent à plus de 65 créanciers. Plusieurs cabinets ont réclamé collectivement plus de 3,5 millions de dollars en frais juridiques remontant à six ans par le biais d’une pétition.

Par ailleurs, ces documents mettent également en lumière la succession du défunt chanteur, désormais de 2 milliards de dollars et les difficultés financières qui l’ont tourmenté au cours de ces dernières années. L’avocat des exécuteurs testamentaires, John Branca, a déclaré dans un dossier judiciaire au mois de mars dernier que la succession de l’artiste était presque en faillite à sa mort. Le hitmaker de ‘’Thriller’’, avait plus d’une demi-douzaine de poursuites en cours dans le monde ce qui a conduit à de nouveaux litiges.

De fait, le tribunal des successions supervise les questions financières de la succession. Les avocats qui gèrent la succession du roi de la Pop doivent demander l’accord du tribunal tous les six mois pour recevoir 30 % de leur rémunération, tandis qu’ils conservent les 70 % restants.