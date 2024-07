9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le rappeur et producteur de 54 ans, P. Diddy fait à nouveau l’objet d’accusation d’agression sexuelle ou encore trafic sexuel. C’est une ancienne actrice de films pour adultes qui vient de déposer une nouvelle plainte contre lui.

P. Diddy visé de nouveau pour une plainte pour trafic et agression sexuel par une ex-actrice de films pour adultes

La liste des accusations d’agressions sexuelles et de trafics sexuels s’allongent contre le rappeur et homme d’affaires américain, Sean Combs, plus connu sous le nom de scène de P. Diddy. Une nouvelle plainte pour agression sexuelle et exploitation sexuelle vient d’être déposée contre lui le mercredi 3 juillet par une ancienne star de films pour adultes auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York. Il s’agit à présent de la 9ème plainte à l’encontre de l’artiste de 54 ans depuis novembre 2023.

Selon les documents déposés par les Avocats l’ex-actrice de films pour adultes, Adria English, anciennement connue sous le nom d’Omunique, ils soulignent que P. Diddy s’est servi de leur cliente « comme d’un pion sexuel pour le plaisir et le bénéfice financier d’autres personnes », lors de soirées dans les Hamptons, dans l’État de New York, et en Floride, entre 2004 et 2009. « En raison des nombreux procès intentés contre Combs pour des actes identiques ou similaires, il est de plus en plus évident que le mis en cause se livrait à des actes bien plus sinistres qu’on ne le pensait, notamment à des abus physiques et au trafic d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle », peut-on lire dans la plainte.

Pour ce faire, elle demande que le rappeur soit renvoyé devant un tribunal ainsi que des dommages et intérêts dont le montant n’a pas été précisé. Cependant, l’Avocat du rappeur, Jonathan Davis, a réagi en déclarant : ‘’Peu importe le nombre de plaintes déposées, cela ne changera rien au fait que M. Combs n’a jamais agressé sexuellement ou forcé à la prostitution qui que ce soit’’. Pour l’instant, le rappeur n’est pas encore inquiété par la justice américaine. Même s’il y a quelques mois plus tôt des perquisitions dans ses demeures.