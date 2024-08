Nous sommes en été, période des vacances des grandes stars et célébrités. Découvrez où Beyoncé, Jay-Z et plusieurs d’autres ont passé leurs vacances cet été.

Les stars en vacances : un été entre luxe et paysages idylliques

Après des mois de froid et de pluie, l’été pointe enfin le bout de son nez. Et c’est la période des stars. Comme chaque année à cette période, les stars du monde entier s’envolent pour des destinations de rêve. Vacances sur la Côte d’Azur, farniente en Italie ou journées plages au Mexique, les célébrités s’offrent encore cette année des séjours paradisiaques qu’elles n’ont pas hésité à partager sur leurs réseaux sociaux. C’est le cas de Beyoncé et Jay-Z. Ces derniers ont profité de quelques jours dans les Hamptons en juin dernier.

De son côté, Reese Witherspoon était au Danemark il y a quelques semaines. L’actrice a partagé sur son compte Instagram une série de clichés de ses vacances en Europe. Du côté des stars françaises, Laeticia Hallyday a opté pour l’Italie. Elle a profité du village de Positano. Une destination également choisie par Anthony Delon qui profite depuis plusieurs jours de la Toscane en famille. Le couple Carla Bruni et Nicolas Sarkozy s’est envolé pour la Grèce. L’ancien mannequin a partagé quelques instants de leur séjour sur son compte Instagram.

Eva Longoria a récemment été photographiée à Marbella tandis qu’Antoine Griezmann et son épouse Erika Choperena passent du bon temps sur un yacht à Ibiza. L’été touche presque à sa fin, mais de nombreuses célébrités devraient continuer de profiter du soleil et des plages.

Rihanna et A$AP Rocky passent du bon temps depuis le début du mois d’août à la Barbade. La chanteuse a même attiré tous les regards lors du festival Crop Over, qui célèbre la fin de la saison sucrière de l’île. Dans un costume haut en couleur et brillant, l’artiste a défilé dans les rues de Saint Michael.