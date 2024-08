Le président français, Emmanuel Macron profite de ses vacances depuis quelques jours à Brégançon. Comme à son habitude ces dernières années, Macron se donne à biens d’activités sportives.

En vacances, Emmanuel Macron pratique la boxe

En vacances, Emmanuel Macron se partage entre les Jeux Olympiques de Paris et le Fort de Brégançon. À Brégançon, le président français profite de son temps de repos avec sa femme. Et durant ces jours, Macron passe assez de temps pour s’entretenir et faire du sport. Dans cet écrin de verdure idyllique de la côte varoise, près de Bormes-les-Mimosas, le numéro un français aime se challenger en compagnie de ses gardes du corps. Ce jeudi 8 août, la presse française a dévoilé les activités pratiquées par Macron durant sa pause estivale.

Adepte de boxe, comme le montraient déjà sur Instagram il y a quelques mois certains clichés de la photographe officielle du Palais, Soazig de la Moissonnière, Emmanuel Macron pratique même en congés. « Chaque année, il en revient plus musclé que l’année précédente », a même confié un élu Renaissance dans l’hebdomadaire Paris Match.

Également interrogée, Amélie Oudéa-Castéra se souvient de la passion du président pour le sport, dès leurs études communes à l’ENA, dont ils sont sortis en 2004. « Emmanuel Macron a toujours adoré le sport. Il jouait au football tous les jeudis. Et, à 19 heures, lorsque nous quittions tous les terrains pour nous rendre à la cantine, lui préférait rester pour continuer de s’entraîner », s’est souvenue la ministre chargée des JO.

En plus du football, Emmanuel Macron est un vrai amoureux de la boxe.