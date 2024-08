Rihanna et son chéri du moment A$AP Rocky profitent de leur pause estivale pour passer du bon temps à la Barbade. Le couple a été pris en photo au bord de la plage.

Rihanna et A$AP Rocky, de belles vacances à la Barbade

C’est les vacances pour Rihanna et A$AP Rocky depuis le début du mois d’Août. Le couple profite de son temps à la Barbade. C’est une habitude pour Rihanna de se rendre à la Barbade, d’où elle est originaire, pour le traditionnel carnaval.

Pour cet été 2024, Rihanna est venue accompagnée de son compagnon, A$AP Rocky, et de leurs deux enfants. Le couple s’est retrouvé pour profiter des plages et des activités de la péninsule. Les jeunes parents ont été photographiés au bord de l’eau. Ils étaient installés sur une grande bouée tractée par un bateau et ont profité d’une balade en mer. Entre fous rires et embrassades, le duo semble avoir passé un agréable moment. Ils ont ensuite profité de la plage avec leur fils RZA.

#Rihanna et son chéri Asap Rocky profitent au maximum de leur séjour à la Barbade 🇧🇧 le pays de la chanteuse.#RAP #HipHopCulture pic.twitter.com/kemeRU6gLh — Zena Kulture (@Zenakulture) August 8, 2024



L’année dernière, Rihanna et A$AP Rocky étaient également en vacances à la Barbade, juste avant la naissance de leur deuxième enfant, Riot Rose. L’interprète de « Umbrella » avait partagé quelques clichés de leur séjour sur son compte Instagram. Bien que les tourtereaux résident aux États-Unis, Rihanna n’a jamais caché son attachement à son pays d’origine : « La Barbade sera toujours mon chez moi, à 100%. Je suis toujours citoyenne après toutes ces années », avait-elle confié à « Interview Magazine » en avril dernier.