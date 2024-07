En France, 14 % des étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur sont des étrangers. Ils viennent de divers pays par le biais de la procédure Campus France qui envoie chaque année des milliers d’étudiants. Selon les statistiques (2022-2023) publiées par Campus France dans son édition 2024 des « Chiffres Clés de la mobilité étudiante », cinq pays africains se distinguent sur la liste des principaux pays d’origine des étudiants étrangers en France.

Étudiants étrangers en France : les chiffres clés (2022-2023)

Sur la période 2022-2023, 412 087 étudiants étrangers étaient qualifiés pour s’inscrire dans l’enseignement supérieur en France. Selon Campus France, ce chiffre marque une augmentation de « 3% sur un an et de 17% sur cinq ans ».

Sur le nombre total d’étudiants étrangers en France, certains pays détiennent des parts impressionnantes. Selon les chiffres, les étudiants venus de l’Europe et de l’Afrique (avec six pays principaux) représentent « les contingents les plus importants ». Le continent asiatique n’est pas moins représenté. Il reste dans la balance avec une augmentation du nombre d’étudiants indiens face à la diminution du nombre d’étudiants chinois.

Étudiants étrangers en France : voici les pays africains qui dominent

De 2022 à 2023, le top 10 des pays d’origine est composé du Maroc, de l’Algérie, de la Chine, de l’Italie, du Sénégal, de la Tunisie, de l’Espagne, du Liban, de la Côte d’Ivoire et du Cameroun. La Côte d’Ivoire se retrouve à la 9e place avec plus de 10 000 étudiants. En dehors du Maroc (-3 %) et de la Chine (-7 %) qui ont connu une baisse et de la Côte d’Ivoire qui est restée stable, tous les autres pays ont connu une augmentation sur le nombre d’étudiants.

Pays d’origine 2022-2023 Rang Maroc 45 162 1er Algérie 32 147 2e Chine 25 605 3e Italie 20 028 4e Sénégal 15 251 5e Tunisie 14 291 6e Espagne 11 594 7e Liban 11 527 8e Côte d’Ivoire 10 691 9e Cameroun 9 767 10e Source : Chiffres Clés 2024 (Campus France)

La France reste indiscutablement l’une des destinations de choix pour les étudiants étrangers. Au plan international, elle occupe la 6e place dans le classement des pays d’accueil de la mobilité étudiante.