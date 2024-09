Grosse mauvaise nouvelle ce mardi 3 septembre 2024 pour les fans d’Eunice Zunon en France. L’humoriste a annoncé l’annulation de sa comédie musicale prévue pour le 8 septembre aux « Folies Bergères ». Elle a fait l’annonce sur sa page Facebook.

Rebondissement inattendu : Eunice Zunon annule sa comédie musicale

La comédie musicale d’Eunice Zunon était initialement prévue pour le 8 septembre 2024 aux « Folies Bergères » à Paris. Malheureusement, l’événement qui a pour thème « On ne rigole pas avec l’amour », a été simplement annulé. L’humoriste en personne a annoncé la mauvaise nouvelle sur son compte Facebook ce 3 septembre 2024, soit 5 jours avant l’événement.

À quelques jours de notre rendez-vous du 8 septembre aux Folies Bergères, j’ai de la tristesse dans l’âme à vous annoncer l’annulation de notre événement, indépendamment de ma volonté. Mon équipe et moi, nous nous sommes disposés à vous proposer le meilleur, mais l’adage nous rappelle que « l’homme propose et Dieu dispose ». Merci de votre soutien, que Dieu vous bénisse. Je vous aime et pardon pour tout désagrément. », a écrit Eunice Zunon.

Quelle est la grande raison ? Cette question n’a pas pour l’heure sa réponse, vu que l’artiste n’en donne pas. Mais déjà, il y a une idée derrière. En effet, dans le courant de la semaine, Eunice Zunon avait remplacé son profil Facebook par une émoticône de deuil légendée par un message énigmatique dans lequel elle évoquait une trahison. Le nœud de l’annulation du spectacle était sûrement là, mais tout n’est pas encore clair.

Cette annulation est un coup dur puisque la comédie musicale, audacieuse dans sa conception et inédite pour la jeune carrière de l’humoriste, était un grand défi que les spécialistes des arts de la scène attendaient ce 8 septembre 2024 en France. Au final, il n’y aura pas d’Eunice Zunon aux « Folies Bergères ».