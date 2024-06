77 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Au cours du match de troisième journée de l’Euro 2024 entre l’Ecosse et la Hongrie, un incident s’est produit. L’attaquant hongrois Barnabas Varga a été violemment percuté par de gardien écossais. Inconscient, la victime a dû être aussitôt évacuée sur civière. Mais quelques après, la Fédération hongroise a donné des nouvelles sur le joueur.

La Fédération hongroise rassure sur l’état de Barnabas Varga après son violent choc à l’Euro 2024

Après la grande inquiétude qui a embrasé les spectateurs et les joueurs suite au malaise de l’attaquant hongrois Barnabas Varga, on en sait un plus sur son état de santé. Dans un communiqué, la Fédération hongroise a tenu à rassurer les uns et les autres. L’instance de football hongroise a indiqué que le joueur est dans un état stable et doit passer des examens à l’hôpital de Stuttgart pour évaluer la gravité de ses blessures.

L’attaquant de la Hongrie Barnabas Varga a reçu un choc violent avec le gardien écossais où il est tombée sur la nuque, perdant ainsi connaissance. Aussitôt, le staff médical est intervenu et a essayé de lui donner les premiers soins. Mais le joueurs prenait du temps à retrouver ses esprits au point les médecins ont dû fait usage des draps pour dissimuler la scène aux regards des spectateurs horrifiés. Après quelques moments passés au sol, Barnabas Varga a fini par être évacué sur civière sous les encouragements du public de Stuttgart.