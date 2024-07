Les rideaux sont tombés pour l’Euro 2024 en Allemagne par le sacre de l’Espagne face à l’Angleterre en finale de la Compétition. A cet effet, pour les récompenses individuelles, ce sont les Espagnols qui se positionnent en pôle position également.

Les lauréats des récompenses individuelles pour l’Euro 2024

Au terme de l’édition 2024 du championnat d’Europe de football (Euro 2024) les trophées individuels ont été décernés aux joueurs les plus méritants. En plus du trophée de la compétition remporté par la Roja, la plupart des meilleurs footballeurs du tournoi sont dans l’équipe espagnole. Ainsi, du jeune joueur de la compétition au meilleur buteur en passant par le meilleur joueur et autres, les joueurs Espagnols raflent tout. On peut noter :