Face à la Roumanie ce soir, la Belgique n’a pas tremblé lors de sa deuxième sortie dans cet Euro 2024. Les Belges ont battu leur adversaire du soir sur un score de 2-0. Un résultat qui relance tout dans le groupe E.

La Belgique bat la Roumanie et redistribue les cartes dans le groupe E de l’Euro 2024

Blessés lors de leur entrée en lice, les Diables Rouges ont sorti leur griffe pour ce deuxième match de poule afin d’assurer une survie dans l’Euro 2024. Et cela s’est vite fait remarquer dès l’entame de la rencontre où la Belgique a donné le ton en ouvrant le score à la 2è minute du jeu. Une réalisation signée, Youri Tielemans (1-0). Ayant pris l’avantage, la bande Kevin De Bruyne a voulu aggraver le score pour se mettre à l’abris mais c’est soit un manque de réalisme, soit des buts refusés pour hors jeu.

Conscients qu’ils n’ont plus droit à l’erreur, les belges ont maintenu la pression sur leur adversaire du soir tout en poussant pour le second but afin de se mettre à l’abris. C’est finalement à onze minutes de la fin de la rencontre que les Diables Rouges ont pu doubler la mise par Kevin De Bruyne (2-0; 79e). Un score qui restera inchangé jusqu’au coup de sifflet final.

Avec ce résultat, la Belgique rejoint les trois autres équipes du groupe E au nombre de points (3). La bataille pour la qualification en 8è de finale de l’Euro 2024 aura donc lieu du dernier match.