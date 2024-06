76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

La Géorgie et la Tchéquie se sont quittées dos à dos (1-1) à l’issue de cette deuxième journée de l’Euro 2024 dans le groupe F. Un résultat qui permet aux deux formations d’espérer une qualification pour les 8è de finale de la compétition.

Entre la Géorgie et la Tchéquie, il n’y a eu de gagnant ni de vaincu. Les deux équipes se sont séparées par un score nul de 1 but partout dans cette confrontation de la deuxième journée de l’Euro 2024. Et pourtant, ce sont les Tchèques qui ont tôt fait de prendre le jeu à leur compte dès le début de la rencontre. Ils se sont procurés quelques occasions nettes mais ont manqué de réalisme.

Au retour des vestiaires, les Tchèques n’ont pas lâché avec les assauts. C’est ainsi qu’ils ont réussi à trouver la faille en revenant au score. Une réalisation intervenue à la 59è minute et signée Patrik Schick (1-1). Avec l’égalisation, la Tchéquie a multiplié les efforts pour essayer de prendre l’avantage. Mais les coéquipiers de Patrik Schick se sont à chaque fois heurtés soit à la muraille défensive, soit au gardien géorgien qui a sorti le grand en jeu avec de très beaux arrêts. C’est donc sur ce score de 1 but partout que juge central a mis fin à cette plaisante confrontation de l’Euro 2024.

Totalement débordés, les Géorgiens ont néanmoins réussi à se procurer une occasion en or. Davitashvili s’est infiltré dans la surface et a été accroché par Krejci, mais l’arbitre n’a pas bronché. Juste avant la mi-temps, les hommes de Vahid Sagnol ont finalement été récompensés. Sur un penalty obtenu pour une main d’Hranac, Mikautadze a transformé du côté droit (1-0, 45+4e)