80 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Les deuxièmes journées de l’Euro 2024 se poursuivent en Allemagne. Et la Pologne est en train d’être la toute première nation éliminée de la compétition.

Plus de chance de qualification en 8è de finale de l’Euro 2024 pour la Pologne

La Pologne n’a pratiquement plus de chance de se qualifier pour les huitièmes de finale de l’Euro 2024. Après la lourde défaite concédée face à l’Autriche (1-3), l’équipe polonaise ne pourra même plus être repêchée en tant que meilleur troisième.

En effet, le résultat nul (0-0) effectué par les Pays-Bas et la France ce soir a complètement enfoncé Robert Lewandowski et ses coéquipiers. Car, même s’ils remportaient le dernier match, ce n’est plus évident qu’ils redeviennent troisième du groupe avec ce goal-average particulier, pour espérer un repêchage.