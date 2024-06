76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Entre la Suisse et l’Allemagne, il n’y a pas de vainqueur lors de la troisième journée du groupe A de l’Euro 2024. Les deux formations se sont quittées sur un score de 1 but partout. toute chose qui permet à la Suisse de prendre la deuxième place et d’obtenir sa qualification.

La Suisse se qualifie en 8è de finale de l’Euro 2024 avec un nul face à l’Allemagne

Déjà qualifiée en 8è de finale, l’Allemagne a réussi à conserver sa position de leader du groupe A. Ceci, en arrachant le nul dans le temps additionnel face à la Suisse lors de la troisième journée de l’Euro 2024. Et pourtant, les Suisses tenaient la victoire en main depuis la 28è minute où ils ont ouvert le score par l’entremise de Dan Ndoye (1-0). Après ce premier face au pays organisateur, les Suisses ont poussé pour faire le break mais manqué de près l’aggravation du score.

En seconde mi-temps, la Suisse qui est décidée à faire plier l’équipe de Toni Kroos. Ils ne réussissaient pas mais croyaient tout de même conserver cet avantage pour prendre la tête du groupe. Mais c’est apparemment mal connaître l’équipe allemande qui a attendu les temps additionnels pour égaliser. Une réalisation de Niclas Fullkrug (1-1; 90+2).

Avec ce résultat, l’Allemagne se conforte dans sa position de leader du groupe A de l’Euro 2024. Elle suivie par la Suisse également qualifiée en 8è de finale en tant que 2è de la poule.