L’Angleterre est en finale de l’Euro 2024. Les Anglais ont réalisé cette performance en battant les Pays-Bas ce soir en demi-finale de cette compétition (1-2).

Les Three Lions ont obtenu la qualification en finale de l’Euro 2024 ce mercredi soir face aux Pays-Bas. Et pourtant ce sont les Hollandais qui ont ouvert le score dès la 7è minute par Xavi Simons (1-0). Un avantage qui a encourager les coéquipiers de Memphis Depay à multiplier les efforts pour creuser l’écart mais ils ont manqué un peu de réalisme devant les buts adverses. Dans le même temps, les Anglais conscients de l’enjeu, ont essayé de reprendre le jeu à leur compte. Ainsi, ils ont réussi à obtenir un penalty que le capitaine Harry Kane a pris le soin de transformer à la 18è minute (1-1).

En seconde mi-temps, la rencontre devenait très serrer et basculait de tous les côtés. Mais l’Angleterre croyait toujours en la victoire avant la fin du temps réglementaire. Ainsi, à dix minutes de fin du temps réglementaire, Bukayo Saka inscrivait le second but refusé pour hors jeu. Mais, c’est finalement dans les dernières minutes que Olive Watkins a réussi à délivrer l’Angleterre (1-2) permettant ainsi aux siens de rejoindre l’Espagne en finale de l’Euro 2024.