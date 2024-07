76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Face à la Suisse, les Three Lions sont venant à bout de l’Angleterre en quart de finale de l’Euro 2024. Une victoire qui permet aux anglais de se qualifier en demi-finale de cette compétition.

L’Angleterre est dans le dernier carré de l’Euro 2024. Lors, de cette rencontre, la Suisse a eu la possession du jeu durant toute la première période. Mais Harry Kane et ses coéquipiers sont restés solides défensivement. Au retour des vestiaires, les anglais ont renversé la tendance en prenant le jeu à leur compte. Ainsi, Breel Embolo a finalement ouvert le score pour la Suisse à la 75è minute (0-1).

Cette avance des Suisses a révolté les Anglais qui ont multiplié les assauts pour pouvoir revenir au score. Ainsi, le joueur du club londonien Arsenal Bukayo Saka a réussi à égaliser d’une frappe à ras le sol qui finit sa course dans le petit filet de Sommer à la 80è minute (1-1).

Le score est resté inchangé jusqu’au coup de sifflet final du temps réglementaire et de la prolongation. C’est donc lors de la séance fatidique des tirs au but que l’Angleterre a pu arracher sa qualification en demi-finale de l’Euro 2024. En demi-finale, les Three Lions vont croiser le fer avec le vainqueur du quart de finale entre les Pays-Bas et la Turquie.