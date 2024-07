L’Union des associations européennes de football (UEFA) a désigné le plus beau but de l’Euro 2024 ce mardi 16 juillet. Ainsi, quelques jours après la fin de la compétition, l’instance européenne de football a choisi le but de Lamine Yamal comme le plus beau du tournoi.

Le bijou de Lamine Yamal contre la France désigné le plus beau but de l’Euro 2024

Le prodige espagnol Lamine Yamal aura conquis tout les cœurs lors de l’Euro 2024 en Allemagne. Après avoir créé du fil à retorde pour tous les adversaire de l’Espagne au cours de la compétition, le joueur de 17 ans, en plus du sacre, a reçu le trophée de jeune joueur de la compétition. Mais ce n’est pas fini car, son bijou inscrit face à l’équipe de France en demi-finale vient d’être désigné le plus beau but de cet Euro.

Il s’agit en réalité d’une réalisation qui augmente le palmarès de Lamine Yamal d’autant puisqu’il a fait de lui le plus jeune buteur de l’histoire de l’Euro, à l’âge de 16 ans et 362 jours.