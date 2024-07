76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le Portugal poursuit son aventure dans l’Euro 2024 en Allemagne. Et pour cause, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont réussi à battre la Slovénie lors des épreuves fatidiques des tirs au but (0-0, 3 tab 0).

Le Portugal se qualifie élimine la Slovénie aux tirs au but et rejoint le quart de finale de l’Euro 2024

Face à la Slovénie ce lundi soir sur la pelouse du stade de Francfort, le Portugal a eu du mal à prendre l’avantage. Très dominateurs du début jusqu’à la fin de la rencontre, les portugais ont à chaque fois buttés sur le gardien de la Slovénie : le très grand Jan Oblak de l’Atletico Madrid. Durant le temps réglementaire la Seleção a toujours les pieds posés sur le ballon mais n’a pas trouvé la faille.

Au cours des 30 minutes de la prolongation, le Portugal a obtenu un pénalty malheureusement manqué par CR7. Toutefois ce dernier arrive à se rattraper lors des épreuves de tirs au but. Pendant cette période, c’est le gardien portugais qui va sortir le grand jeu en stoppant les trois tirs de la Slovénie pendant que Cristiano, Bruno Fernandes et Bernardo Silva concrétisaient les leurs.

Le Portugal se qualifie ainsi en quart de finale de l’Euro 2024. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers vont affronter en quart de finale, la France qui a obtenu son billet en se débarrassant de la Belgique un peu plus tôt dans la journée.