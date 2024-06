80 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le choc du groupe D de l’Euro 2024 est la rencontre entre les Pays-Bas et la France. Pour bien débuter ce choc, les sélectionneurs ont dévoilés les compositions officielles.

Les compositions officielles de Pays-Bas – France à l’Euro 2024

Tous deux vainqueurs lors de leurs premières sorties, les Pays-Bas et la France s’affrontent pour pour la course au sommet du groupe D. Les Hollandais au complet sont décidés à rendre la vie dure aux Français privés de leur capitaine et attaquant vedette Kylian Mbappé. Pour débuter cette rencontre, Ronald Koeman articule son jeu sur un système de classique de 4-3-3 avec ses joueurs cadres alignés.

Didier Deschamps a quant à lui voulu évoluer dans un schéma tactique de 4-4-2 avec Mike Maignan dans les cages. Pas grand changement dans le onze des Bleus seulement que le capitaine débute sur le banc.

Les compositions de Pays-Bas – France à l’Euro 2024

Pays-Bas : Verbruggen – Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké – Schouten, Reijnders – Frimpong, Simons, Gakpo – Depay

France : Maignan – Koundé,, Upamecano, Saliba, Hernandez – Dembélé, Kanté, Tchouaméni, Rabiot – Griezmann, Thuram