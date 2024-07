75 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

La dernière rencontre des quarts de finale de l’Euro 2024 oppose les Pays-Bas à la Turquie. Pour ce choc, les compositions officielles sont déjà disponibles.

Entre les Pays-Bas et la Turquie, une seule place est disponible pour le dernier carré de l’Euro 2024. Et pour confirmer sa position de favoris et arracher le seul restant pour la demi-finale, les Hollandais doivent prendre le dessus sur leur adversaire. Ainsi, Ronald Koeman a organisé son jeu sur un 4-2-3-1 avec Bart Verbruggen dans les buts. Les cadres comme Virgil van Dijk, Memphis Depay, Xavi Simons et Cody Gakpo sont bien alignés.

En face, les Turcs qui comptent créer la surprise ce soir articulent leur jeu dans un 3-4-3 avec Mert Günok comme dernier rempart. En attaque, l’inévitable Arda Güler et ses deux coéquipiers Kenan Yildiz et Baris Yilmaz sont présents dans le onze de départ pour rendre la vie difficile aux défenseurs hollandais.

Les compositions de Pays-Bas vs Turquie

Pays-Bas : Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké, Schouten, Reijnders, Bergwijn, Simons, Gakpo, Depay

Turquie : Günok, Demiral, Ayhan, Bardakci, Müldür, Çalhanoglu, Özcan, Kadioglu, Güler, Yilmaz, Yildiz