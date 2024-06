76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

La république fédérale d’Allemagne est actuellement aux couleurs de l’Euro 2024. Et cette compétition se poursuit avec les rencontres de la deuxième journée de la phase de groupe. Ainsi, pour la journée du samedi 22 juin, trois affiches intéressantes sont au programme.

Les matchs programmés ce samedi 22 juin à l’Euro 2024

Pour cette journée du samedi 22 juin, trois grosses affiches sont prévues dans le cadre de la deuxième journée de l’Euro 2024. D’entrée, une rencontre entre la Géorgie et Tchéquie dans le groupe F sur la pelouse de Hambourg à 13 heures GMT. Battues lors de la première sortie, les deux équipes vont se livrer une dure bataille pour se départager afin de se relancer dans la compétition.

La seconde confrontation du groupe F opposera les deux nations qui sont sorties victorieuses au cours de la première sortie. Il s’agira donc de la bataille pour la première place de la poule entre la Turquie et le Portugal. Au terme de cette rencontre prévue sur la pelouse de Dortmund à 16 heures GMT, le vainqueur pourra obtenir sa qualification pour les 8è de finale de l’Euro 2024 dès la deuxième journée comme c’est le cas pour l’Allemagne et l’Espagne.

En fin de journée, la seconde rencontre de la 2è journée du groupe E avec une confrontation entre la Belgique et la Roumanie. Un match très capital pour les Diables Rouges pourtant favoris de la poule avant de début de la compétition. Actuellement derniers du groupe, les Belges n’ont pas du tout droit à l’erreur ce soir. Kevin De Brune, Romelu Lukaku, Jérémy Doku et les autres doivent arracher la victoire et relancer complètement tout dans cette poule.

Les matchs du 22 juin à l’Euro 2024

F: Géorgie – Tchéquie (Hambourg, 15 heures)

F: Turquie – Portugal (Dortmund, 18 heures)

E: Belgique – Roumanie (Cologne, 21 heures)