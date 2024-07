76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

L’édition 2024 du championnat d’Europe de football (Euro 2024) se poursuit en Allemagne. Pour ce samedi 06 juillet, deux chocs sont prévus en quart de finale de cette compétition.

Les matchs au programme ce 06 juillet à l’Euro 2024

Les férus du football auront droit à deux grosses rencontres ce samedi 06 juillet. L’Angleterre sera face à la Suisse ce soir pou une place en demi-finale de l’Euro 2024. Le milieu de terrain du Real Madrid Jude Bellingham et ses coéquipiers vont tout faire pour atteindre le dernier carré de cette compétition. Et ceci sera possible en battant les Suisse ce soir à partir de 16 GMT sur la pelouse du stade de Düsseldorf.

En seconde partie de la soirée, les Pays-Bas seront opposés à la Turquie pour la dernière place restante en demi-finale de ce tournoi. Un choc qui permettra au vainqueur de rejoindre l’équipe victorieuse de la précédente rencontre de la journée. Le coup d’envoi de la confrontation entre Hollandais et Suisses est prévu au stade de Berlin à 19 heures GMT.

Les rencontres de ce samedi 6 juillet en quart de finale de l’Euro 2024

Angleterre vs Suisse (Düsseldorf, 18 heures)

Pays-Bas vs Turquie (Berlin, 21 heures)