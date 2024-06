80 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

L’édition 2024 du championnat d’Europe de football (Euro 2024) se poursuit en Allemagne avec les rencontres des 8è de finale. A cet effet, deux affiches sont prévues pour la journée du dimanche 30 juin.

Les matchs des 8è de finale de l’Euro 2024 au programme ce dimanche 30 juin

La journée de ce dimanche 30 juin réserve de très belles affiches aux amoureux du cuir rond pour les 8è de finale de l’Euro 2024. Après la Suisse et l’Allemagne qui ont réussi à se faire qualifier hier, deux autres qualifiés pour les quarts de finale seront connus à l’issue des rencontres de ce jour. En première partie de soirée, l »Angleterre va croiser le fer avec la Slovaquie. Les coéquipiers de Harry Kane sortis premiers du groupe C, véritables prétendants au titre, ne vont pas vouloir finir leur compétition de si tôt. Face à la Slovaquie ce soir au stade de Gelsenkirchen, ils vont faire leur possible pour plier le match dès les premières minutes.

En seconde partie de soirée, un autre choc attend les fans. Il s’agit de la rencontre entre l’Espagne et la Géorgie, sensation de cet Euro 2024. Lamine Yamal, Nico Williams et les autres de la Roja, vont poursuivre leur objectif en se débarrassant de leur adversaire du jour et se qualifier en quart de finale de l’Euro 2024. La confrontation entre l’Espagne et la Géorgie va se dérouler en Cologne à partie de 19 heures GMT.

30 juin

Angleterre vs Slovaquie (Gelsenkirchen, 16 heures GMT)

Espagne vs Géorgie (Cologne, 19 heures GMT)