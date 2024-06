72 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le choc de la dernière journée du groupe B de l’Euro 2024, a eu lieu entre la Croatie et l’Italie ce lundi soir. Une rencontre au terme de laquelle, les italiens ont réussi à obtenir la qualification en 8è de finale en se neutralisant avec les croates (1 – 1).

Face à la Croatie, l’Italie a finalement obtenu sa qualification en 8è de finale de l’Euro 2024. Et pourtant, ce sont les Croates qui ont tôt fait de prendre le jeu à leur compte. Après une première partie âprement dominée par Luka Modric et ses coéquipiers, ils n’ont pas réussi à faire la différence avant la pause. Ainsi, au retour des vestiaires, les croates sont revenus avec de meilleures intentions, celles de réussir à prendre l’avantage vis-à-vis de leur adversaire du soir. Et cela n’a pas raté car, après avoir raté un penalty, le capitaine Luka Modric s’est fait pardonner en donnant l’avantage à son équipe à la 55è minute (1-0).

Suite à ce but concédé, les champions en titre, ont commencé par multiplier les assauts en vue de revenir au score. Ce qui est finalement arrivé dans les derniers instants du temps additionnel par un coup d’éclat de Mattia Zaccagni (90+8è; 1-1). Un but qui brise les espoirs des Croates qui croyaient en une qualification pour les 8è de finale de l’Euro 2024.

Avec ce résultat, les protégés de Luciano Spalletti sont désormais qualifiées en 8è de finale en tant que deuxième du groupe B.