76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

L’Ukraine a réussi à renverser la Slovaquie pour la 2è journée de l’Euro 2024 (1-2). Une victoire qui permet aux ukrainiens de rester en vie tout en espérant une qualification en 8è de finale.

L’Ukraine vient à bout de la Slovaquie à l’Euro 2024

Face à l’Ukraine, la Slovaquie a manqué sa qualification pour les 8è de finale de l’Euro 2024, dès la deuxième journée. Et pourtant, la Slovaquie avait bien démarré la rencontre en ouvrant le score juste après le premier quart d’heure. Une réalisation signée Ivan Schranz à la 17è minute (1-0). Surpris par ce but encaissé, les ukrainiens ont essayé de multiplier les assauts mais ont manqué de réalisme jusqu’à la pause.

En seconde mi-temps, l’Ukraine est revenue avec le même état d’esprit, celui de revenir le plus tôt possible au score et chercher de remporter sa première victoire dans cet Euro 2024. C’est ainsi qu’à la 54è minute, le but égalisateur est venu des pieds de Mykola Chapanrenko (1-1). Avec cette égalisation, les Ukrainiens ayant pris le jeu à leur compte, sont allés chercher la victoire. Alors à la 80è minute, Roman Laremtchouk délivre son équipe en offrant la victoire à l’Ukraine (1-2).